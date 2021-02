Mercato delle auto usate, in Liguria Imperia è la provincia più dinamica

Genova. Dopo i primi sei mesi segnati dall’impatto del lockdown, il mercato delle auto usate in Liguria ritorna tra alti e bassi con il segno positivo. Secondo l’Osservatorio di AutoScout24, su base dati ACI, in Liguria nel II semestre 2020, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, i passaggi di proprietà di auto usate sono cresciuti del +6,5% (36.342 atti), un dato superiore alla media nazionale (+3,4%).cNel II semestre la regione si posiziona al 13° posto in Italia per numerosità, ma se si confrontano i dati con la popolazione residente maggiorenne si classifica al 20° posto con 275,3 passaggi netti ogni 10mila abitanti.

La classifica delle province per numero di passaggi di proprietà vede in testa Genova con 17.831 atti (+7,4%), seguita da Savona con 7.505 (+8,4%), Imperia con 5.833 (+6,9%) e La Spezia con 5.172 (+1,0%). Rispetto alla popolazione residente maggiorenne la situazione si trasforma: prima Imperia con 321,5 passaggi ogni 10mila abitanti, seguita da Savona (318,4), La Spezia (275,3) e, fanalino di coda, Genova (249,4).

Cosa hanno cercato i liguri nel 2020? Secondo i dati interni di AutoScout24 ben il 48% delle richieste totali ricevute dagli utenti della regione nel 2020 riguarda vetture diesel e il 47% auto a benzina. Per quanto attiene le auto ibride ed elettriche, invece, nel mercato dell’usato si è ancora agli inizi, con l’1,1% delle richieste totali.

Cosa accade sul fronte dei prezzi delle auto in offerta sul mercato? Il prezzo medio di vendita si attesta, in generale, a € 11.960, un dato inferiore alla media nazionale (€ 14.400). Per acquistare una vettura, tra le province “più care” troviamo ai primi posti Savona e Genova, entrambe con un prezzo medio di € 12.160. Seguono Imperia (€ 11.440) e la “più economica” La Spezia (€ 11.290). I prezzi salgono se si considerano le vetture usate elettriche (€ 20.470) o ibride (€ 27.210).

Qual è l’età media delle vetture proposte? Rispetto al 2019 la situazione è leggermente migliorata, passando da 9,5 anni agli attuali 9,1.

Provincia Passaggi Netti II sem. 2020 Var. % Passaggi netti II sem. 2020 / II sem. 2019 Passaggi proprietà II sem. 2020 ogni 10mila residenti (oltre i 18 anni) Prezzo medio auto in vendita 2020 GENOVA 17.831 7,4% 249,4 12.160 € SAVONA 7.505 8,4% 318,4 12.160 € IMPERIA 5.833 6,9% 321,5 11.440 € LA SPEZIA 5.172 1,0% 275,3 11.290 € LIGURIA 36.342 6,5% 275,3 11.960 €

Fonte: elaborazione Centro Studi di AutoScout24 sia sui passaggi di proprietà forniti dall’ACI, sia su dati interni dell’azienda.

Regioni Passaggi Netti II sem. 2020 Var. % Passaggi netti II sem. 2020 / II sem. 2019 Passaggi proprietà II sem. 2020 ogni 10mila residenti (oltre i 18 anni) Prezzo medio auto in vendita 2020 LOMBARDIA 236.163 4,1% 281,1 14.950 € LAZIO 165.405 6,9% 341,6 13.670 € CAMPANIA 141.876 3,6% 301,5 12.800 € SICILIA 139.887 8,1% 344,5 13.300 € VENETO 124.906 3,5% 304,2 16.790 € PUGLIA 118.670 7,4% 357,0 12.650 € PIEMONTE 116.838 4,5% 318,2 13.340 € EMILIA ROMAGNA 114.329 -1,8% 303,4 14.700 € TOSCANA 90.371 3,7% 287,4 15.180 € SARDEGNA 50.522 8,5% 362,5 12.950 € CALABRIA 50.497 7,5% 317,5 12.200 € MARCHE 36.558 2,7% 284,7 13.950 € LIGURIA 36.342 6,5% 275,3 11.960 € ABRUZZO 34.187 2,9% 310,5 13.170 € TRENTINO – ALTO ADIGE 33.796 0,0% 382,3 N. D. FRIULI – VENEZIA GIULIA 33.341 4,3% 323,1 15.990 € UMBRIA 25.513 5,6% 344,5 14.940 € BASILICATA 15.428 7,0% 326,5 13.010 € MOLISE 9.292 9,2% 358,6 14.370 € VALLE D’AOSTA 3.953 3,2% 374,8 12.260 € ITALIA 1.577.873 3,4% 314,3 14.400 €

