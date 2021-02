Lutto in famiglia per il compositore sanremese Davide Tepasso

Imperia. Ieri 2 Febbraio alle ore 12 e’ mancata presso il reparto di Neurologia dell’Ospedale Maria Teresa Lanfranco vedova Anfosso, suocera amata del musicista sanremese Davide Tepasso, noto compositore di Musica Liturgica, direttore di coro e d’orchestra. Nata a Ventimiglia nel Gennaio 1936, aveva da poche settimane compiuto 85 anni.

«Donna buona, solare, generosa, con grande fede ha compiuto il suo cammino fino alla fine. Consapevole di essere giunta alla fine del suo pellegrinaggio terreno, ha accolto con la spontaneità sorridente che l’ha sempre caratterizzata, la Volonta’ di Dio. Abbandonata a Lui non ha temuto, certa di essere al sicuro. Nell’ultimo mese, dopo diversi ed estenuanti spostamenti di reparto, a seguito di una caduta, e’ stata nuovamente ricoverata in Neurologia ad Imperia, dopo essere stata colta da un grave ictus le cui conseguenze non e’ riuscita a superare – racconta il genero Davide Tepasso, che cosi prosegue – Mi sembra ieri che le chiesi di accompagnarmi lei all’altare, dato che la mia amatissima mamma Jeannine era in Paradiso da qualche anno. Teresa ne fu felice ed acconsentì, con uno di quei sorrisi che chi l’ha conosciuta sono certo non potra’ dimenticare. Così, la mattina del 31 Maggio 2008, entrai, a braccetto suo, come sposo della sua figlia minore Stefania, nella bella Sant’Agostino a Ventimiglia, sulle note del “Laudate Dominum”. Sembra ieri ma sono trascorsi quasi tredici anni. E oggi, festa della “Presentazione al Tempio” di Gesu’, e’ stata chiamata dal Signore della Vita a “presentarsi a Lui con esultanza”! Mi piace pensare al suo ingresso, oggi, nella Casa di Dio, non come quel 31 Maggio per accompagnare qualcuno, ma come “festeggiata”, come Attesa nel Regno di Gesu’ Che tanto ha amato. Oggi si e’ compiuto il “suo” “Magnificat! In questo giorno in cui la Chiesa celebra la luce di Cristo, non posso non esser grato al Signore che mi ha donato una suocera cosi vera quanto profondamente credente, esempio per me di speranza, pazienza, gioia e fiducia nel Signore anche nei momenti umanamente piu’ difficili e tristi. Oggi, festa di Cristo Luce del mondo e della Storia, rendo lode al Signore perche’ attraverso il sorriso aperto di mia suocera Lui Stesso si e’ fatto incontrare da me come penso da tutti quelli che l’hanno conosciuta ed amata!».

Vedova di Luciano Anfosso, lascia le due figlie Elisabetta e Stefania ed i nipoti Matteo, Federica e Letizia. E la bisnipote Sveva di quasi un anno, figlia di Federica e Luca. I funerali saranno celebrati nella Parrocchia ventimigliese di San Nicola da Tolentino giovedì 4 febbraio alle ore 14.30.