Luoghi del Cuore Fai, il 25 febbraio il nome del vincitore: dita incrociate per la Ferrovia delle Meraviglie

Ventimiglia. Giovedì 25 febbraio sarà annunciata la classifica definitiva della decima edizione del censimento dei Luoghi del Cuore Fai.

Le votazioni si sono chiuse il 15 dicembre e la Ferrovia delle Meraviglie, nome con il quale è conosciuta la linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza, si è posizionata al primo posto nella classifica web con 57.974 voti.

A questi voti andranno a sommarsi quelli cartacei, dunque il risultato potrebbe cambiare oppure essere confermato, ma sono in molti a incrociare le dita e a sperare in questa vittoria.

Il primo classificato si aggiudicherà un premio di 50.000 euro; una piccola somma per una infrastruttura della sua portata, ma importante, soprattutto in un momento estremamente delicato per la val Roya, che, nell’alluvione del 2 e 3 ottobre 2020, ha perso l’unica strada che la percorreva, la SS20 e che oggi punta tutto sulla ferrovia per il suo rilancio e la sua rinascita.