Vallecrosia. La vallecrosina Martina Bestagno contribuisce alla vittoria dell’Italia, che sabato sera ha superato la Romania per 81-66.

Le azzurre si qualificano così per gli Europei di basket femminile, in programma a giugno in Spagna e Francia.

La giocatrice professionista Martina Bestagno dell’Umana Reyer, che ha rappresentato la nazione e la provincia di Imperia, ha chiuso la partita in doppia cifra (10).