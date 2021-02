Vallecrosia. Il Lions Club Bordighera Otto Luoghi scende in campo per aiutare le famiglie in difficoltà con una spesa solidale per la parrocchia Maria Ausiliatrice di Vallecrosia. Nella giornata di sabato 13 febbraio il presidente Germano Pellegrino ed i soci Domenica Espugnato De Chiara ed Enzo Costagliola Di Polidoro si sono presentati presso le opere parrocchiali e hanno donato a nome del club oltre 850 kg di generi alimentari di prima necessità come pasta, latte, farina, zucchero, olio e tonno, che tramite i salesiani saranno consegnati alle famiglie in difficoltà.

Un gesto che era stato molto apprezzato già lo scorso anno, con la prima fase della pandemia alle porte, quando i soci del Lions Club borigotto avevano consegnato sempre alla parrocchia Maria Ausiliatrice di Vallecrosia parte dei

prodotti raccolti durante la colletta alimentare.

«E’ nel DNA dei Lions incontrare le necessità reali della popolazione ed andare in aiuto delle persone meno fortunate» – ha affermato il primo vice presidente del Club Enzo Costagliola Di Polidoro.

«Quello appena trascorso è stato un anno difficile – prosegue Domenica Espugnato De Chiara – dal punto di vista economico, sociale e sanitario: il nostro club ha quindi deciso di acquistare derrate alimentari per un valore

di oltre mille euro per aiutare una struttura dove ogni giorno si rivolgono tante persone in cerca di aiuti per mangiare».

«Il Lions Club Bordighera Ottoluoghi deve ringraziare per il prezioso supporto logistico la società Fratelli Beccaria di Camporosso: la consegna di oggi è avvenuta anche grazie al grande contributo di questa impresa che si è adoperata per farci avere ottimi prodotti a prezzo di costo» – chiosa il presidente Germano Pellegrino.