Imperia. Grazia a una a una autorete iniziale, al raddoppio su calcio di rigore di Donaggio e al tris messo a segno nella ripresa da Cassata appena entrato, l’Imperia si sbarazza di un pur coriaceo Borgosesia e vola verso la testa della classifica.

Il risultato degli uomini di Alessandro Lupo non è mai stato in discussione nemmeno dopo la rete del momentaneo 2-1 degli ospiti.

Mercoledì si torna già in campo, trasferta allo stadio “Ossola” di Varese.

IMPERIA-BORGOSESIA: primo tempo

2’ IMPERIA IN VANTAGGIO! Donaggio mette in mezzo e Cortinovis devia nella propria porta cercando l’anticipo

10’ Traversa dell’Imperia! Altra azione d’attacco dell’Imperia: Gnecchi scarica un bolide dai 25 metri che coglie in pieno il montante

14’ colpo di testa di Capra, da corner, con la palla che termina di poco alta

20’ pericoloso il Borgosesia! Tiro di Bramante deviato da un difensore imperiese, risponde Dani con un grande intervento nell’angolino

29’ RIGORE PER L’IMPERIA! Capra si invola e viene, ingenuamente, steso da Bajic. L’arbitro ravvisa la massima punizione

29’ RADDOPPIO! Donaggio trasforma dagli 11 metri

38’ ancora Capra. Il suo tiro, in caduta, sfiora il palo lungo

44’ ACCORCIA LE DISTANZE IL BORGOSESIA! L’ottimo Bramante trova l’angolino, da dentro l’area, e punisce Dani. Come già successo all’andata.

45’ + 2 termina il primo tempo

IMPERIA-BORGOSESIA: secondo tempo

55’ Paratona di Dani. Tiro di Areca e risponde alla grande il portiere nerazzurro. Sulla ribattuta, Rivi non è lesto

58’ gran punizione di Bramante: vola Dani a togliere la palla dall’incrocio

59’ dall’angolo successivo, tira Areco che sfiora il palo. Borgosesia vicinissimo al pari

77’ E SONO 3! L’Imperia soffre ma una invenzione di Capra lancia Cassata che, a tu per tu con Barlocco, insacca!

89’ percussione di Giglio e bordata di Sassari. Barlocco risponde con un grande intervento

90’+4 triplice fischio. L’Imperia vola a 33 punti

IMPERIA 3-1 BORGOSESIA: il tabellino

IMPERIA – Dani; Virga (23’ Di Salvatore; 60’ Sassari), De Bode, Scannapieco, Malandrino; Giglio cap. , Sancinito (46’ Martelli), Gnecchi; Malltezi (49’ Gandolfo), Donaggio (74’ Cassata), Capra. All.: Lupo

BORGOSESIA – Barlocco, Cortinovis, Baiardi, Szarfan (84’ Matera), Bajic (35’ Rizzo), Vecchi cap., Pettinaroli (64’ Monteleone), Areco (75’ De Riggi), Rivi, Bramante, Perego . All.: Rossini

MARCATORI: 2’ aut. Cortinovis (B), 29’ rig. Donaggio (I), 44’ Bramante (B), 77’ Cassata (I)

Ammoniti: De Bode (I) Areco (B)

Note: Recupero: nel primo tempo 2’, nel secondo 4’

Imperia-Borgosesia: le dichiarazioni di mister Alessandro Lupo

«Fatto qualcosa di straordinario perché non stavamo bene: eravamo sottotono ed arrivavamo dopo sulle seconde palle. Ma vincere questa partita è una grande dimostrazione di forza. Peccato per il gol subito , peraltro in una situazione simile ad altre già successe. Infatti De Bode è piuttosto arrabbiato. Ma lavoreremo per non rifare lo stesso errore».