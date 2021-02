L’Imperia in vantaggio di due reti raggiunta e superata in zona Cesarini, a Castellanza finisce 3-2

Castellanza. Non ce la fanno i neroazzurri imperiesi a passare nella difficile trasferta in provincia di Varese. Dopo essere andati in vantaggio di due gol, i ragazzi di mister Lupo si fanno raggiungere nel secondo tempo e superare nei minuti di recupero.

Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Imperia: «Eravamo in condizione per fare la partita ottimale. E ci siamo in parte riusciti. Ma quando il risultato è negativo , e non dipende da te, fa davvero male. Siamo delusi e davvero rattristati. Non sono solito parlare dell’arbitro ma oggi non mi è piaciuto il suo atteggiamento: è cambiato completamente negli ultimi venti minuti. Inoltre, non ho capito la mia espulsione. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi: ho visto un grande Fazio, stoico, ed era tempo che non giocava».

CASTELLANZESE-IMPERIA: primo tempo

3’ GOL LAMPO DELL’IMPERIA! Capra scende e serve Donaggio che firma il settimo sigillo stagionale. Il più veloce della stagione

8’ Castellanzese in pressione. Chessa effettua un passaggio pericoloso che i compagni non colgono

16’ Ghilardi da dentro l’area tira e la palla sfiora la traversa dopo una deviazione.

17’ Miracolo di Trucco. Da corner, il portiere ribatte su Negri poi viene ‘caricato’.

21’ colpo di testa pericoloso della Castellanzese su angolo. La palla sfiora il palo

35’ da fuori Zazzi. Para ancora Trucco

41’ lancio in profondità della squadra di casa, Chessa controlla e calcia ma Trucco risponde

42’ ancora Castellanzese. Cross velenoso ma nessuno raggiunge la sfera

CASTELLANZESE-IMPERIA: secondo tempo

47’ RIGORE PER L’IMPERIA! Giglio viene steso in area.

48’ RADDOPPIO DELL’IMPERIA! Donaggio realizza dagli 11 metri

50’ Ancora la Castellanzese vicina al gol. Trucco fa buona guardia sul suo palo.

61’ GOL CASTELLANZESE! Accorcia le distanze Alushaj. Da angolo prima respinge un grande Trucco e poi viene battuto.

65’ Malandrino in proiezione offensiva, tira ma Indelicato sventa il pericol

68’ Scontro tremendo con Fazio che rimane a terra colpito in testa. Ma il difensore stoicamente rimane in campo.

87’ RIGORE PER LA CASTELLANZESE! Virga interviene in scivolata su Chessa e per l’arbitro è rigore

88’ PAREGGIO DELLA CASTELLANZESE! Dani intuisce ma non riesce a parare. E’ 2-2

93’ Dani respinge la punizione di Chessa.

98’ TUTTI IN AREA E LA CASTELLANZESE SEGNA IL 3-2! Gol di Alushaj per la vittoria finale



CASTELLANZESE 3 – 2 IMPERIA: il tabellino

CASTELLANZESE – Indelicato; Negri (59’ Fusi), Alushaj, Concina; Talarico (59’ Corti), Zazzi, G. Perego, Mecca, Ghilardi; Chessa, Colombo (63’ Bigotto). A disposizione: Cirenei, Ornaghi, Molinari, Bigotto, Gazzetta, A. Perego, Sestito. All. Mazzoleni.

IMPERIA – Trucco (72’ Dani); Gandolfo, Fazio, Virga, Malandrino; Di Salvatore (79’ Travella), Sancinito (59’ Gnecchi), Giglio, Martelli; Donaggio (62’ Malltezi), Capra. A disposizione: Luisi, Kacellari, Fatnassi, Minasso, Calderone. All. Lupo

MARCATORI: 3’ Donaggio (I); 48’ rig. Donaggio (I), 61’, 98’ Alushaj (C), 88’ rig. Chessa (C)

NOTE: Gara a porte chiuse. Ammoniti: Colombo, Negri (C); Sancinito, Gnecchi (I). Al 89’ st espulso Lupo (allenatore Imperia). Recupero: 1’ pt+7’ st.