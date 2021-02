Liguria in zona arancione da domani, annullata la pulizia delle spiagge a Bordighera

Bordighera. La Liguria da domani, domenica 14 febbraio, entrerà in zona arancione, per questo motivo la pulizia delle spiagge in programma è stata annullata.

«Vi promettiamo che non appena sarà possibile riproporla la riorganizzeremo», fa sapere l’associazione BordiEventi, organizzatore dell’iniziativa.