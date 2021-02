«Liguria avvantaggiata sul piano turistico per la ripresa», parola di Vinicio Borsi

Sanremo. Vinicio Borsi, volto noto nel mondo alberghiero, direttore generale di PlayHotel Next, ospite dei nostri studi, parla della prossima stagione turistica pronosticando per le strutture ricettive della Liguria e, in particolare, del Ponente una estate sulla falsariga di quella del 2020.

«Sarà una estate corta, ma sarà interessante -dice Borsi – perché per le strutture liguri sarà possibile sopravvivere, rispetto a quello che ha vissuto la montagna e alla grandi città che sono in grandissima crisi. Per la Liguria sarà meglio, ma bisogna tener duro». Molto dipenderà da eventuali focolai, ma prevarrà ancora il turismo di prossimità: dalle regioni del Nord e anche dalla Germania, se e quando si potrà viaggiare.

Con le modalità di prenotazione e di fruizione rivoluzionate dalla pandemia, per Vinicio Borsi, il “destino” dell’albergo è in mano a chi lo gestisce. Si vende una emozione, un territorio, non una stanza per dormire.