Sanremo. «A breve inizieranno i lavori per la realizzazione dell’area crematoria al cimitero comunale di Valle Armea. Un traguardo importante raggiunto dopo almeno 4 anni di un lungo e tormentato iter burocratico. Sarà una risorsa importante per tutta la provincia, dal momento che chi vorrà cremare i propri defunti non dovrà più recarsi a Nizza o fuori dal Ponente ligure per accedere al servizio». Non nasconde il proprio entusiasmo il vicesindaco Costanza Pireri, assessore di riferimento per il settore Cimiteri.

Le opere realizzazione del cosiddetto “tempio crematorio” verranno eseguite dalla ditta “Giò Costruzioni” di Sanremo, che si è aggiudicata un progetto da quasi tre milioni di euro. L’onere del montaggio, della manutenzione e della conduzione non ricadrà però sulle casse municipali, in quanto si tratta di un “project financing” a carico del concessionario. Nelle casseforti dell’Ente entreranno, appunto, i denari della concessione, quantificati in 50.000 euro annui per un totale di 1.500.000 relativo alla durata complessiva della gestione (30 anni).

Al momento l’area dove sorgerà la struttura che ospiterà il forno è stata recintata e prima di iniziare i lavori veri e propri, della durata stimata di un anno, dovrà essere abbattuto un muro pericolante al suo interno.

Il “tempio crematorio” sarà composto da due sale, quella del forno, interamente rivestita in pietra, e quella del commiato. Andrà sicuramente a valorizzare una zona, quella del lato esterno che da sulla via Armea, da tempo lasciata a se stessa. Verrà sfruttato in parte il sedime di un vecchio magazzino dismesso e in parte il piazzale. L’area sarà ampia 2.520 metri quadrati, di cui 700 per il solo fabbricato.