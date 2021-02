L’Alberghiero alle ex Revelli al centro di un incontro con il sindaco di Taggia Conio

Sanremo. Ieri, 17 febbraio 2021, si è tenuto un incontro del Gruppo di Cultura Politica della Federazione Operaia Sanremese con il sindaco di Taggia Mario Conio sul progetto dei due poli scolastici per le Superiori nel Distretto Sanremo-Taggia. Una particolare attenzione è stata riservata al Polo Tecnico-Professionale visto il coinvolgimento dell’Istituto Alberghiero, la cui sede si trova nel Comune tabiese.

Il sindaco Conio ha confermato la condivisione del progetto e illustrato, mediante una tavola planimetrica, la futura sede per la realizzazione di una struttura scolastica nell’ambito degli spazi riqualificati della ex Caserma “Revelli”. Tale nuova ed unica struttura ospiterà l’Alberghiero, ora dislocato in più sedi non adeguate allo scopo. Il primo cittadino ha assicurato la sua partecipazione all’iniziativa prevista per le 10,30 di giovedì 25 febbraio 2012 nella Sala degli Specchi del municipio sanremese, avente come oggetto: nuove strutture per due poli delle scuole superiori nel distretto Sanremo-Taggia,