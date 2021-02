La stagione ciclistica della provincia di Imperia inizia con la prima edizione della manifestazione “See Kom”

Imperia. La stagione ciclistica della provincia di Imperia e della Liguria inizia domenica 21 febbraio con la prima edizione di un format ciclistico tutto nuovo: “See Kom”.

A causa della pandemia che impone numerosi restrizioni, la Blu di Mare-Circolo Parasio Asd, grazie alla collaborazione con un ente di promozione sportiva C.S.A., ha ideato una manifestazione che consente di mantenere tutti gli standard di sicurezza dell’attuale Dpcm dando la possibilità, a chiunque voglia, di avvicinarsi al ciclismo e di poter sfidare se stessi.

La partenza della manifestazione sarà alle 8 presso il parcheggio del Conad di Caramagna e il termine ultimo per arrivare al traguardo sarà le 19. Per partecipare è obbligatorio installare un’app sul proprio smartphone per poter validare il proprio percorso e per effettuare l’iscrizione che sarà possibile solo online. Come illustrato sul sito, in base alla distanza scelta, ci saranno dei punti di controllo da sbloccare con il proprio cellulare.

Grazie a questo sistema tutta la manifestazione può essere effettuata in solitaria o comunque in piccoli gruppi a distanza di sicurezza, inoltre vengono premiate le società che con i loro atleti porteranno a casa più chilometri pedalati dando quindi la possibilità di gustarsi il nostro territorio in tutta tranquillità e nei tempi più graditi dai ciclisti, senza fretta.

Si ricorda che per i non residenti nel comune che vorranno andare alla partenza in auto sull’autocertificazione dovranno indicare “partecipazione a manifestazione di interesse nazionale”. Per iscrizioni e informazioni i siti di riferimento sono: http://www.teambludimare.it/ e https://www.liguriaciclismo.it/ o direttamente dall’app webscorer disponibile per tutte le piattaforme smart.