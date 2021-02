Imperia. L’associazione Società di San Vincenzo de Paoli di Imperia ringrazia la Fondazione Banco Farmaceutico, per averla inserita nell’elenco dei beneficiari della raccolta farmaci avvenuta dal 9 al 15 febbraio presso tutte le farmacie aderenti all’iniziativa su tutto il territorio nazionale.

«Nella città di Imperia, grazie alla partecipazione al progetto benefico da parte del dottor Valentini della farmacia Gentile di via Felice Cascione 27, sono stati raccolti ben 116 farmaci da banco che verranno distribuiti alle persone e famiglie in difficoltà economiche della nostra associazione.

Com’è noto purtroppo, molte persone meno abbienti, ancor più in questo periodo di crisi, rinunciano alle cure mediche anche a causa degli elevati costi dei medicinali. L’associazione Società di San Vincenzo de Paoli di Imperia che fin dal lontano 1852 con continuità assiste le famiglie e le persone in difficoltà della nostra città fornendo pacchi alimentari, piccoli aiuti economici e sostegno morale promuovendo quanto più possibile la dignità della persone, potrà così fornire agli assistiti, previa attenta valutazione del medico dell’associazione che ne valuterà caso per caso le necessità, i farmaci donati, frutto della generosità delle persone di buona volontà che hanno aderito alla nobile iniziativa» – fa sapere il presidente Massimo Solaini.