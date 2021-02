La Sanremese riprende la preparazione al Comunale

Sanremo. Questo pomeriggio la Sanremese ha ripreso la preparazione al Comunale.

La squadra è stata divisa in tre gruppi a seconda del minutaggio delle ultime tre partite disputate. Agli ordini del prof Michele Giusti lavoro di resistenza specifica per chi ha giocato di più, e due lavori intermittenti per chi ha giocato meno. Agli ordini del tecnico Andreoletti e del suo secondo Correale lavoro tecnico tattico con partitella finale su campo ridotto.

Per quanto riguarda gli infortunati è rientrato in gruppo Ponzio, mentre Lo Bosco ha iniziato la fisioterapia dopo l’operazione al menisco. Gerace e Sturaro sono invece da monitorare giorno dopo giorno in vista della prossima gara di domenica con la Lavagnese.

Questo il programma degli allenamenti settimanali:

– mercoledì doppia;

– giovedì pomeriggio;

– venerdì mattina o pomeriggio;

– sabato mattina.