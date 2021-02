La sanremese Assotrasporti incontra gli autotrasportatori toscani

Sanremo. La sanremese Assotrasporti, rappresentata dal presidente, Secondo Sandiano, ha partecipato alle assemblee delle associazioni territoriali di Pisa e Livorno e, con l’occasione, alla nascita del Coordinamento Regionale della Toscana.

Le assemblee delle sedi territoriali e dei soci aderenti ad Assotrasporti in Toscana si sono svolte nel pieno rispetto delle normative anticovid e del distanziamento sociale, in parte in presenza e in parte tramite collegamento web. Con il consenso dell’associazione nazionale, è stato costituito il neonato Coordinamento Regione Toscana di Assotrasporti – Innovazione nel Trasporto. Molti gli argomenti all’ordine del giorno, in particolare legati alla situazione del settore resa ancora più difficile dalla pandemia.

Dopo le relazioni dei presidenti territoriali, grande dibattito dei soci partecipanti che hanno espresso le problematiche del settore e le proposte di soluzione. Fra gli altri sono stati affrontati anche i temi regionali relativi alla Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno e alle Motorizzazioni per le problematiche legate alle revisioni, collaudi e immatricolazioni.

All’assemblea hanno partecipato, come di consueto, i vertici nazionali di Assotrasporti nell’ambito del percorso di incontri con la categoria, attivato da qualche anno con lo slogan “incontriamoci, proponiamo, lavoriamo”, per raccogliere le istanze degli autotrasportatori e portarle alle istituzioni per la risoluzione.

Il presidente nazionale, Secondo Sandiano, è intervenuto relazionando sulle attività che Assotrasporti sta portando avanti a tutela e difesa degli autotrasportatori italiani, sia a livello centrale, sia supportando le sedi e i soci sul territorio. Ha quindi concluso rinnovando la massima disponibilità a supportare le iniziative emerse e che emergeranno anche dalla provincia di Livorno, di Pisa e dalla Toscana in generale.

I componenti del Coordinamento, Gianpiero Budelli e Andrea Dell’Agnello per Livorno, Alberto Pistoresi per Lucca, Liana Maffei per Massa-Carrara, Salvatore Celestre, Fabrizio Ercoli e Giorgio Ercoli per Pisa, sono autotrasportatori e professionisti del settore che sapranno garantire professionalità e competenza per rappresentare gli interessi di tutti gli associati. Il segretario del coordinamento, Fabrizio Civallero, è stato incaricato di prendere una serie di contatti con gli enti locali, a livello regionale.

Per avere maggiori informazioni gli autotrasportatori o soggetti interessati possono contattare la segreteria

al cell. 348 8827231 oppure la sede nazionale di Assotrasporti all’indirizzo e-mail info@assotrasporti.eu o

chiamare lo 0184.501560 oppure lo 0171.412816.