La programmazione cinematografica nelle sale virtuali dell’Ariston di Sanremo

Sanremo. Il cinema teatro Ariston partecipa al progetto #iorestoinsala

NUOVI FILM IN ENTRATA QUESTA SETTIMANA :

– BASTARDI A MANO ARMATA – film diretto da Gabriele Albanesi, racconta la storia di Michele , un uomo benestante di mezza età e della sua famiglia composta da sua moglie Damiana e dalla figliastra adolescente Fiore . I tre vivono in un elegante e isolato chalet in montagna.

– Dal 12 febbraio – SOLE – con evento alle 20.30 il 12 febbraio – Una narrazione asciutta, lineare, quasi ascetica in mano ad un autore dal buon potenziale.

– SPACCAPIETRE – Un cinema impegnato che accende i riflettori sul capolarato e scava tra le radici diun’eredità culturale

– IL SALE DELLA TERRA – Un’esperienza estetica esemplare e potente, un’opera sullo splendore del

mondo e sull’irragionevolezza umana che rischia di spegnerlo

PROGRAMMAZIONE – DAL 11/02/2021

Alla Sala Virtuale Roof 1 verrà trasmesso il film BASTARDI A MANO ARMATA al prezzo di € 7,90

Alla Sala Virtuale Roof 1 DAL12 FEBBRAIO CON EVENTO ALLE ORE 20.30 verrà trasmesso il film SOLE al prezzo di € 3,90

Alla Sala Virtuale Roof 2 verrà trasmesso il film LE STAGIONI DI LOUISE al prezzo di € 3,00

Alla Sala Virtuale Roof 2 verrà trasmesso il film CALIBRO 9 al prezzo di € 7,90

Alla Sala Virtuale Roof 3 verrà trasmesso il film SASHA E IL POLO NORD (cartone) al prezzo di € 3,00

Alla Sala Virtuale Roof 3 verrà trasmesso il film EST – DITTATURA LAST MINUTE al prezzo di € 7,99

Alla Sala Virtuale Roof 4 verrà trasmesso SPACCAPIETRE al prezzo di € 5,90

Alla Sala Virtuale Roof 4 verrà trasmesso il film IL SALE DELLA TERRA al prezzo di €2,90