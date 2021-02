La Pro Loco di Rezzo piange la scomparsa del suo storico volontario Dario Molinari

Rezzo. «Ciao Dario, vogliamo ricordarti così… La tua voce roca, inconfondibile, la camminata di chi non ha fretta, anche quella unica, i pantaloni comodi e il grembiule bianco… E poi la tua grande passione per la cucina, messa a disposizione degli amici e a servizio della Pro Loco. Si finiva tardi la sera, prima delle feste, eravamo stanchi e tu: “Ci facciamo due spaghetti?” E sì dai, bastava rimanere ancora insieme, in compagnia a parlare, scambiarsi opinioni, anche in modo vivace, e poi tornare a ridere, a raccontare… Grazie Dario per aver condiviso con noi tanti momenti! Non ti dimenticheremo».

Con queste parole pubblicate sul profilo Facebook la Pro Loco di Rezzo piange il suo socio storico Dario Molinari, morto all’età di 84 anni all’ospedale di Imperia. Lascia la moglie Olga, la sorella Elsa, la figlia Irene, la nipotina Alice .

Funerale oggi pomeriggi, martedì 16 febbraio alle 15.30 nella chiesa di San Martino di Rezzo.