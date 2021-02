Sanremo. Il Festival si sta avvicinando ed è giunto il momento di ripassare chi sono gli artisti in gara. Un’edizione davvero speciale, che si svolgerà dal 2 al 6 marzo, con ben 26 Big pronti a sfidarsi sul palco dell’Ariston. Molti i nomi nuovi che sono al loro debutto sanremese, ma altri ancora sono ormai degli habitué della competizione canora più seguita d’Italia. È il caso di Annalisa, che salirà nuovamente sul palco del Festival con l’inedito “Dieci”. «Ho ricevuto la telefonta di Amadeus mentre stavo guidando e mi sono agitata tantissimo. Ero talmente presa da questa sensazione che sono andata a sbattere contro la sbarra del telepass» ci ha raccontato durante lo shooting per la nostra copertina dedicata al festival. Il brano che porterà in gara «È un po’ la mia dichiarazione d’amore alla musica, questo amore lo condivido con il pubblico da dieci anni, non vedo l’ora di vivere questa festa con tutti quelli che avranno voglia».

Annalisa Scarrone, è nata Savona ed è una cantautrice italiana diventata famosa al grande pubblico italiano nel 2010 dopo la sua partecipazione alla decima edizione del talent Amici di Maria De Filippi, dove si è classificata seconda e ha ottenuto il Premio della Critica. Nel marzo 2011 pubblica il suo primo album in studio da solista, “Nali”, con l’etichetta discografica Warner Music Italy, l’anno successivo esce il secondo disco “Mentre tutto cambia”. Nel corso della sua carriera ha partecipato più volte al Festival di Sanremo: nel 2013 col brano “Scintille”, nel 2015 con “Una finestra tra le stelle”, nel 2016 con “Il diluvio universale” e nel 2018 con “Il mondo prima di te”, che l’ha fatta salire sul podio al terzo posto. Il 2014 è l’anno della svolta cantautorale per Annalisa, che si dedica anche alla scrittura sia di propri brani sia di quelli per altri artisti, diventando un’autrice a tutti gli effetti. Nello stesso anno stringe notevoli collaborazioni, come quella col rapper Moreno, Alessandra Amoroso e Kekko Silvestre. Seguono altri tre album, “Splende” (2015), “Se avessi un cuore” (2016) e “Bye Bye” (2018), fino ad arrivare all’ultimo “Nuda”, pubblicato lo scorso settembre e che vede la partecipazione di Achille Lauro, J-Ax e Chadia Rodríguez.