La biblioteca civica di Imperia riapre ma quella di Sanremo no, le proteste dello storico

Sanremo. Scrive lo storico Andrea Gandolfo: «Da storico e utente della Biblioteca Civica di Sanremo da tanti anni ormai, per motivi legati alla mia attività di storico e studioso, vorrei elevare una formale protesta per l’inspiegabile ritardo con cui, a differenza di quella di Imperia, già riaperta da lunedì scorso, il Comune di Sanremo non ha ancora provveduto a far riaprire la Biblioteca Civica di via Corradi, naturalmente in regime di Covid-19 e con tutte le cautele previste dalla legge, con grave danno per le numerose persone che frequentano quotidianamente la struttura sia per motivi di studio che per lavoro. Spero pertanto vivamente che, quanto prima, si possa rimediare a questa incresciosa, e inspiegabile, situazione, per poter così soddisfare le sacrosante esigenze dell’utenza della nostra città, come già accade nel capoluogo della provincia»