Jannik Sinner vince il torneo a Melbourne e conquista il secondo titolo Atp

Bordighera. Fine settimana ricco di soddisfazioni per Jannik Sinner, che è riuscito a vincere il torneo Atp 250 di Melbourne conquistando così il secondo titolo Atp.

Il tennista, che si allena al Piatti Tennis Center di Bordighera, nel singolare maschile sabato ha vinto contro Karen Chačanov in semifinale con il punteggio di 7-6 4-6 7-6.

Domenica è sceso in campo contro Stefano Travaglia, nella finale del “Great Ocean Road Open” in Australia, che ha battuto per 7-6 6-4.

«Sono così felice di aver vinto qui questa settimana a Melbourne e di iniziare la mia stagione in questo modo. Grazie alla mia squadra per essere sempre lì per me, non potrei farlo senza di te. Inoltre, complimenti al mio connazionale Stefano Travaglia per un grande torneo. E grazie a tutti qui a Melbourne e a Tennis Australia che hanno reso possibile questo evento, non riesco a immaginare la preparazione che è stata necessaria per portarci tutti qui per gli eventi australiani, quindi grazie di tutto». E' il commento sui social di Sinner, che è riuscito a conquistare la sua seconda vittoria consecutiva nel circuito, dopo il trionfo a novembre nel 250 di Sofia.

(Foto da Instagram di Jannik Sinner)