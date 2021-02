iorestoinsala, la programmazione nelle sale virtuali del cinema Ariston

Sanremo. Il cinema teatro Ariston partecipa al progetto #iorestoinsala

NUOVI FILM IN ENTRATA QUESTA SETTIMANA :

– CALIBRO 9 – Un omaggio a Milano Calibro 9 e un lavoro filologico sul cinema di genere italiano anni settanta. Un affresco impietoso sulla ndrangheta, fra le più influenti organizzazioni criminali al mondo.

– Dal 5 febbraio – EST – DITTATURA LAST MINUTE – Un Road Movie ambientato nel 1989 alla vigilia della caduta del muro , tratto da una storia vera che racconta in modo credibile un mondo e un’epoca da ricordare.

– LE STAGIONI DI LOUISE – Una storia di solitudine e di indipendenza, un personaggio universale , affidato alla voce di Piera degli Esposti. La vecchina Louise , in una città deserta , rivive i momenti più significativi della sua vita in compagnia di un cane parlante.

– SASHA E IL POLO NORD – Un film d’animazione sulla storia di un grande amore per l’avventura capace di superare i confini e gli ostacoli – Il coraggio e il desiderio di avventura di una giovane aristocratica.

PROGRAMMAZIONE – DAL 04/02/2021

Alla Sala Virtuale Roof 1 DAL 28 AL 30/01 verrà trasmesso il film GLASSBOY al prezzo di € 7,90. Alla Sala Virtuale Roof 1 verrà trasmesso il film THE SECRET – le verità nascoste al

prezzo di € 4,90. Alla Sala Virtuale Roof 2 verrà trasmesso il film LE STAGIONI DI LOUISE al prezzo di € 3. Alla Sala Virtuale Roof 2 verrà trasmesso il film CALIBRO 9 al prezzo di € 7,99

Alla Sala Virtuale Roof 3 verrà trasmesso il film SASHA E IL POLO NORD (cartone) al prezzo di € 3. Dal 5/02 Alla Sala Virtuale Roof 3 verrà trasmesso il film EST – DITTATURA LAST

MINUTE al prezzo di € 7,99.Alla Sala Virtuale Roof 4 verrà trasmesso SE QUESTO E’ AMORE (love it was not) al prezzo di € 7,90. Alla Sala Virtuale Roof 4 verrà trasmesso il film SISTERHOOD al prezzo di € 5,90.

