Incidente al confine con la Francia, il figlio di una delle donne coinvolte ringrazia i soccorritori

Ventimiglia. Alessio, figlio di una delle donne coinvolte nell’incidente avvenuto ieri mattina nella penultima galleria prima di Ponte San Ludovico, scrive per ringraziare i soccorritori intervenuti:

«Volevo esprimere la mia gratitudine verso tutte le persone che sono intervenute, Croce Verde, Croce Azzurra, polizia, vigili del fuoco e macchina Alfa per il soccorso tempestivo e la professionalità dimostrata.

Un ringraziamento in particolare all’ospedale di Bordighera per la loro professionalità, al dottor Pagliaro, medico del pronto soccorso, e alla dottoressa Garnero, medico di Alfa uno. Grazie per aver dimostrato ancora una volta tutta la loro professionalità e umanità nel svolgere questa funzione».