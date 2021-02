Imperia. Taglio del nastro da parte del sindaco Claudio Scajola e dell’assessore alla Cultura Marcella Roggero stasera alla galleria “Il Rondò” di piazza Dante della mostra “200 Anni di Storia: i portici di piazza Dante e la fontana luminosa”

«Una mostra che vuol fare vedere come era piazza Dante, come erano i portici, come era la fontana una volta anche con i documenti che rendono onore a come si amministra. Ci sono scritte le richieste dei preventive, le idee. Questo percorso arriva fino ai giorni nostri con la fontana luminosa. Noi vorremmo proseguire con tutti gli interventi che facciamo in città allo stesso modo. Per ogni opera facciamo una ricerca storica di come era prima e di come la vogliamo realizzare», ha detto il sindaco Claudio Scajola.

La mostra è aperta tutti i giorni dalle 15 alle 18.

(foto e video Christian Flammia)