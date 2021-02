Imperia. Riprese finali a Villa Grock sulle alture di Oneglia nella mattinata di oggi del film “Umbrella Sky“, coproduzione italo-ucraina.

Michele, ragazzo di origini ucraine interpretato da Simone Costa in un villaggio dei Carpazi ritrova il nonno, un ex clown di nome “Buba” e che dovrà riportare a Villa Grock l’ombrello donato al nonno dallo stesso Grock.

«Chiara è una ragazza solare un po’rock che frequenta l’università ha un forte interesse verso il protagonista che è Simone e Simone ha interesse verso Chiara. E’ un avvicinarsi costantemente non toccarsi mai e alla fine però sarà questa diciamo unione che li legherà e che darà comunque sollievo dopo tutti gli avvenimenti che mi succederanno. Qui si sente proprio il sapore del mare, non so, mi ricorda tantissimo quando ero piccola e l’estate si andava in vacanza in un posto solare, di mare. Sì, molto bella ed è un livello architettonico stupendo tutta la villa Grock», dice l’attrice Martina Palladini che interpreta la protagonista femminile.

Giuseppe Milazzo Andreani, produttore: «Ultimo giorno di set di Umbrella Sky a Villa Grock a Imperia. È stato emozionante girare qui Liguria, finalmente siamo riusciti a chiudere su in questo film è stato girato per tre settimane sui monti Carpazi e ora qui in Liguria. Sarà distribuito in Italia, Usa, Inghilterra e su Netflix».

Calata Cuneo nell’autunno del 2000 era stata scelta come set per le sequenze iniziali del film “The Bourne Identity” con Matt Damon.

