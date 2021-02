Imperia. Allarme nel centro di Oneglia, in via Berio, per la presenza di un borsone sospetto posizionato sopra una cabina telefonica davanti alla sede del Banco Desio.

Sul posto carabinieri, polizia, polizia municipale e gli artificieri che hanno fatto brillare il borsone. All’interno della borsa abbandonata probabilmente da un senzatetto erano contenuti indumenti e coperte.

Foto 5 di 6











Per consentire le verifiche la strada era stata momentaneamente chiusa, ora riaperta.

(foto e video Christian Flammia)