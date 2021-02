Imperia, Silvio Berlusconi dona un quadro della sua collezione ad Angelo Dulbecco

Imperia. «Ci sono piccole grandi emozioni che ti restano per tutta la vita. Lo confesso, un po’ mi sono commosso nel ricevere questo regalo da Silvio Berlusconi. Ha voluto farmi avere, come dono per il nuovo anno, una Madonna con Bambino della sua “Quadreria”, la sua collezione d’arte di Villa San Martino ad Arcore, iniziata già nel 1970. Il quadro è autografato da lui ed accompagnato da una sua lettera», lo scrive sul suo profilo Facebook Angelo Francesco Dulbecco, coordinatore regionale di Forza Italia Giovani e amministratore del Comune di Caravonica.

«La mia militanza in Forza Italia nel mio piccolo, va avanti ormai da diversi anni. L’ho sempre fatto con coerenza, senza mai percepire un soldo e senza mai saltare su nessun carro per convenienza personale. Posso dire che questo regalo è per me un grande onore e il segno tangibile della tua generosità, della tua gentilezza, della tua umanità. Grazie presidente, sono orgoglioso della tua amicizia!», conclude il coordinatore regionale di Forza Italia Giovani.