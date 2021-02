Imperia. Scontro, per cause in via di accertamento, nella mattinata di oggi tra un’auto e una moto in lungomare Vespucci a Oneglia all’altezza di via Foce.

Ad avere la peggio una ventenne alla guida del motoveicolo che si è procurata una ferita alla mano ed è stata soccorsa da un equipaggio della Croce d’Oro di Cervo

Sul posto per i rilievi presente una pattuglia della polizia municipale. La giovane è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo.

(foto Christian Flammia)