Imperia. Ancora proteste da parte dei residenti del quartiere delle ex Ferriere per la presenza di ragazzi che frequentano il capetto di via Gibelli, nelle ex Ferriere, a qualunque ora, in particolare, secondo quanti abitano nei dintorni disturbando il riposo domenicale.

Sono, intanto, in corso di definizione le trattative per la concessione da parte della Provincia della struttura sportiva al vicino Istituto “Marconi“, l’ex Ipsia. mancano, infatti, solo alcuni dettagli alla firma, tra cui, la conclusione di alcuni interventi di manutenzione come la sistemazione della rete esterna.

Il “Marconi“, comunque, secondo il regolamento che sarà stilato, in orario extrascolastico potrà concedereil campetto ad associazioni cittadine, come avveniva prima con la convenzione tra l’amministrazione provinciale e il Comune capoluogo che aveva affidato la gestione all’associazione “Genitori Attivi“.