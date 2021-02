Imperia. Le piogge dei giorni scorsi hanno provocato nuovi allagamenti nel parcheggio (a pagamento) “Senatore Amadeo“, nel cuore di Porto Maurizio, sotto all’ex Consorzio agrario. Un problema che si trascina dall’inaugurazione avvenuta una decina di anni fa e che non manca di suscitare sempre accese proteste da parte degli utenti.

Sopra al parking avrebbe dovuto sorgere una palazzina di 5 piani destinata ad alloggi popolari, progetto, poi, tramontato. «La soletta che è stata costruita per fare da base allo stabile – spiega l’amministratore di Arte Antonio Parolini – non è stata, evidentemente, impermeabilizzata. La gestione del parcheggio, però, è di Goimperia».

«Il problema dovrebbe risolversi con la realizzazione, nell’ambito dell’accordo col comune di Imperia per lo spostamento nell’ex Consorzio del Comando Vigili e della stesse sede di Arte con annesso centro di mediazione sociale di un parcheggio, che sarà eretto al posto della palazzina destinato ai mezzi della polizia municipale e con un numero particolare di posti auto per disabili», sottolinea Parolini.

«Va inserita una guaina – dice l’assessore alla Viabilità e alla polizia locale Antonio Gagliano, anche perché la gente per mettere l’auto in quella rimessa paga e non è possibile ammissibile che ogni volta che piove si trasformi in un acquitrino».