Imperia, l’Ordine degli Ingegneri cerca dipendente a tempo indeterminato

Imperia. L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Imperia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’avviso inerente ad una procedura di mobilità, per ricoprire un posto, a tempo indeterminato e pieno, di dipendente di area C, livello economico C1, del Ccnl relativo al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici.

Per maggiori informazioni contattare https://www.ordineingegneriimperia.it/.