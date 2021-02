Imperia, la Rari Nantes finisce in quarantena. Salta il match con il Como

Imperia. La partita Rari Nantes Imperia contro il Como Nuoto, valida per la II° giornata di Serie A2 Femminile girone Nord-Ovest, è stata sospesa e non si giocherà in data odierna come previsto.

A comunicarlo è la società che allega il testo del messaggio ricevuto dalla federazione FIN: “Alla luce della positività al tampone di una delle componenti della squadra della Rari Nantes Imperia, acquisita la comunicazione della ASL locale e la dichiarazione del presidente della Società in merito alla messa in quarantena cautelativa dell’intera squadra, si sospende l’esecuzione dell’incontro R.N.Imperia-Como Nuoto Recoaro del Girone Nord-Ovest del campionato di Serie A2 femminile previsto per la data odierna alle ore 16:00. La documentazione verrà inviata agli organi di giustizia per disporre i dovuti provvedimenti”.

Nelle scorse ore erano risultati positivi 4 atleti.