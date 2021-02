Imperia, la Procura è giovane: cinque magistrati di prima nomina completano l’organico

Imperia. Con l’ingresso di due nuovi magistrati di prima nomina e l’arrivo di un terzo in autunno, la Procura di Imperia è tra le più giovani del nord Italia. A renderlo noto, tracciando il bilancio sull’organico del palazzo di giustizia oggi quasi al completo, è il procuratore capo Alberto Lari.

Dopo l’arrivo, nel recente passato, dei pm Francesca Bugané Pedretti ed Enrico Cinnella Della Porta, a metà novembre si sono aggiunti i sostituti procuratori di prima nomina Veronica Meglio, di Bra, e Salvatore Salemi, giunto da Genova. Già nominato e in arrivo il prossimo autunno, il quinto giovane: Matteo Gobbi, di Firenze.

Dopo anni di fatiche, legate all’assenza di magistrati nella procura imperiese, l’organico è dunque quasi al completo. Manca, al momento, la figura del procuratore aggiunto, fino alla scorsa primavera ricoperto da Grazia Pradella, poi promossa a procuratore capo di Piacenza.

Per il prestigioso ruolo sono giunte nove domande da tutta Italia, tra cui quella dell’attuale sostituto procuratore Lorenzo Fornace che vanta un’esperienza decennale in magistratura ed è dunque il primo nella graduatoria che dovrà essere vagliata dal Csm (Consiglio superiore della Magistratura), che non ha ancora calendarizzato la nomina dell’aggiunto.

Completano l’organico dei pm: Maria Paola Marrali, Luca Scorza Azzarà, Barbara Bresci e Antonella Politi.