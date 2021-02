Imperia. «Solo adesso, come quando si esce fuori dall’acqua e si sente il freddo, ci rendiamo conto di quello che sei stato: importante. Importante per noi tutte e tutti, per i tuoi cani, ma anche per centinaia di persone che non si ricorderanno di te, ma solo di quell’aiuto che hai dato loro, una coperta, del cibo, una passaggio. Con un toccante messaggio i militanti del centro sociale “La Talpa e l’Orologio” hanno voluto ricordare l’attivista Davide Lano, scomparso all’età di 58 anni

Sei importante qui alla Talpa e in bottega, ad Imperia, alla frontiera. Da Milano a Bergamo fino a Calais sanno chi sei: quell’uomo grosso e sorridente, capellone, con lo zoo al seguito. Ci hai reso orgogliose e orgogliosi.

Soprattutto, amico, ci hai reso felici e questa é la cosa più bella. Un prosecco per te, un bacio, un sorriso», concludono gli attivisti.