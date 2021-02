Imperia, giornata di mototerapia con il pilota di Chiusanico Maurizio Gerini

Imperia. L’imperiese Maurizio Gerini porta “a spasso” i ragazzi con disabilità dell’Associazione Giraffa a Rotelle di Imperia. E’ l’iniziativa di mototerapia, resa possibile grazie all’organizzazione di Ilaria Chizzoniti, a cui ha preso parte sabato scorso il pilota di Chiusanico insieme a Francesca Gasperi presso la Fattoria LiberaMente.

Lo annuncia Maurizio Gerini sui social: «Ogni vostro sorriso è una nostra vittoria! Grazie Ilary per avermi chiesto di portare a spasso questi campioncini di vita! Ci siamo subito attivati insieme a Vanni Oddera & co (che poi sono rimasti tutto il pomeriggio imbottigliati in autostrada) ma la mototerapia è sempre un successo! Finalmente qui ad Imperia, e che questo sia solo l’inizio».

Un’occasione unica per i ragazzi della Giraffa a Rotelle che hanno avuto la possibilità di salire su una moto.

(Foto da pagina Facebook di Maurizio Gerini)