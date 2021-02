Imperia, focolaio nella comunità turca: sale a 25 il numero dei casi positivi

Imperia. Sono 9 le persone risultate positive al Covid -19 delle 11 facenti parte della comunità turca del capoluogo che da ieri erano sotto osservazione.

Tra i cittadini turchi presenti da anni a Imperia, in particolare a Porto Maurizio, e radicati nel tessuto cittadino, molti lavorano nel comparto edile, oppure sono impiegati in agricoltura, si è sviluppato un focolaio di coronavirus. In tutto, quindi, sono 25 i soggetti, tra i quali diversi minori, risultati positivi

Il virus si è diffuso in 3 famiglie: l’Asl 1 Imperiese ha messo in azione tutti i protocolli previsti in questi casi.