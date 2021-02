Imperia, FdI sulla Tari «Un cm alla volta e sono arrivati nelle nostre tasche»

Imperia. Fanno sapere dal locale circolo di Fratelli d’Italia: «Come già era stato annunciato, con il saldo 2020 si certifica che la TARI ha subito importanti aumenti: si parte da un 5% e si arriva a superare addirittura di un 30% la Tassa 2019. Teniamo a sottolineare il dato che magari, tra un’inaugurazione e l’altra, viene dimenticato. Sarebbe facile innescare la polemica dicendo che l’Amministrazione Scajola ha speso 80.000 euro per le luminarie natalizie (in piena zona rossa/arancione) e che ha incredibilmente speso circa 70.000 € per il rifacimento di un servizio igienico pubblico (servizi piano 1 del Palazzo Comunale). Anche le associazioni di categoria, seppur in maniera inspiegabilmente cauta e timida, si sono fatte sentire a tal proposito. L’opposizione tace. “Un cm alla volta” e sono arrivati alle nostre tasche».