Imperia, con le uova di Pasqua di Enea si può sostenere la ricerca scientifica sul neuroblastoma

Imperia. E’ già possibile prenotare le uova di Pasqua per sostenere la ricerca scientifica per sconfiggere il neuroblastoma. Basterà visitare, entro il 13 marzo, il sito web www.eneassociation.org, accedere alla pagina “Prenota”, compilare il modulo e sostenere così la ricerca scientifica sul neuroblastoma.

«Quest’anno siamo riusciti a ridurre l’utilizzo di plastica di circa il 30%, per il resto nulla è cambiato: le squisite uova pasquali artigianali di ENEA prodotte con 300 gr. di finissimo cioccolato belga (con ingredienti privi di glutine), disponibili nei gusti latte, fondenti (per cui è richiesta una donazione minima di 10 euro) e al nocciolato al latte (offerta minima di 12 euro), vi permetteranno di festeggiare la Pasqua alimentando la speranza di tanti genitori di bimbi malati: individuare finalmente una cura. Provvederemo a consegnare le uova a partire da lunedì 15 marzo.

Partecipando a questa iniziativa, infatti, sosterrete i due principali progetti di ricerca che ENEA sta attualmente finanziando in Italia ed in Europa:

– Nel nostro paese, presso il Centro di Eccellenza di Oncologia ed Ematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Anna Meyer” di Firenze.

– In Svezia, insieme alla fondazione di genitori inglesi aPODD, presso i Laboratori di Oncologia dell’Università di Lund.

Da parte di tutti i genitori che dirigono la nostra associazione, vi invito a visitare la pagina “Pasqua” per prenotare le uova ed aiutarci così a finanziare i progetti di ricerca. Infine, vi confermo che la campagna di raccolta fondi di Pasqua si svolge con il Patrocinio dello Stato Maggiore della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze» – dice il presidente Mario Dimola.

La locandina: neuroblastoma-pasqua-2021-enea-locandina-easter-playbill

Istruzioni per partecipare: neuroblastoma-pasqua-2021-enea-informazioni-utili