Imperia, CNA Autoriparatori: «Ripartono i corsi del settore automotive in collaborazione con Fortec»

Imperia. Ritornano i corsi CNA in collaborazione con FORTEC, da anni partner della formazione nel settore automotive. Nuovi temi da affrontare ed un progetto articolato, che si chiamerà “PIT STOP, Ripartire formati”: la presentazione dell’offerta formativa si terrà martedì 23 febbraio alle ore 20, rigorosamente online.

Nuove sfide che sono già una realtà: la tua impresa è pronta a far fronte ai cambiamenti in atto? Quali sono le competenze necessarie per poter rispondere alle nuove esigenze della tecnologia? Quali aree e funzioni aziendali è necessario potenziare?

I sistemi di diagnosi in collegamento con le case costruttrici, le procedure operative per la gestione dei veicoli ibridi ed elettrici, la formazione manageriale per il futuro delle imprese dell’autoriparazione: queste le tematiche per un progetto che guarda al mercato ed ai cambiamenti che il mondo dell’auto sta affrontando e si rivolge sia alle officine di autoriparazione e centri revisione sia ad autolavaggi e distributori di carburanti.

«L’obiettivo di questo nuovo progetto è quello di riprendere il percorso della formazione qualificante attraverso i nostri partner, dedicando impegno e tempo verso i nuovi ambiti tecnologici richiesti dal mercato, ma non solo» – afferma Luciano Vazzano, segretario territoriale CNA Imperia – «Il costante sviluppo dell’elettronica nel settore dell’Autoriparazione comporta la necessità di aggiornamento continuo per chi vi opera ed incide fortemente non solo sulle competenze, ma anche sull’assetto organizzativo dell’impresa».

«Il settore sta cambiando velocemente, ma molte imprese del settore automotive faticano a seguire l’evoluzione del contesto esterno per quanto adottino una forma organizzativa snella e flessibile. Aggiornamento, ma anche organizzazione efficiente ed efficace controllo di gestione permettono infatti di mantenersi distintivi e competitivi» – conclude.

Per informazioni o per richiedere il link di partecipazione all’incontro di presentazione, contatta CNA Imperia ai seguenti recapiti: tel. 0184/1916603 – segreteria@im.cna.it