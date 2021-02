Imperia, Chiara Ragnini omaggia Gino Paoli in una cover d’autore

Imperia. Chiara Ragnini non ama stare con le mani in mano: ferma ormai da tempo sul versante dei live a causa delle inevitabili restrizioni, è invece molto attiva e produttiva e annuncia l’uscita di due nuovi dischi.

Nei prossimi mesi, infatti, oltre ad un nuovo album di inediti che sarà pubblicato in estate, la cantautrice genovese, residente ormai da anni fra gli ulivi di Lingueglietta, annuncia l’uscita di un disco di cover d’autore, intitolato “Homeplay vol. 1 – Canzoni buone dal focolare di casa”, che raccoglierà 12 brani, metà in inglese e metà in italiano, e sarà pubblicato solo in formato cd fisico in primavera. Fra le canzoni del disco sarà presente anche un delicato e sentito omaggio a “Il Cielo in una stanza” di Gino Paoli, disponibile su Youtube.

«Il progetto Homeplay va avanti ormai da più di due anni – racconta Chiara – e date le molteplici richieste ho deciso di raccogliere 12 delle tante cover realizzate all’interno di un disco fisico che uscirà in primavera. Non sarà pubblicato in streaming ma solo in formato cd e sarà acquistabile sia dal mio sito ufficiale che ai concerti, non appena sarà possibile tornare sul palco».

Chiara è al momento impegnata, oltre che nella realizzazione del disco di cover d’autore, nella finalizzazione del prossimo album di inediti, questa volta quasi tutti in lingua inglese, intitolato “Ceanne McKee’s Wonderland and Tales” in uscita la prossima estate.

«Un abbraccio fra il pop e la canzone d’autore»: così Chiara Ragnini ama definire la sua musica. Cantautrice ligure attiva da anni nella scena musicale indipendente, scrive canzoni dall’adolescenza e da allora non ha più smesso. Durante la sua carriera ha ricevuto alcuni premi (Premio Lunezia per Autori di Testo, Premio InediTO Colline di Torino, Premio Donida), arrivando in finale ad importanti concorsi dedicati alla canzone d’autore (Premio Bianca d’Aponte, Genova x Voi), ha partecipato a festival e rassegne (Il Tenco Ascolta con Club Tenco, Collisioni Festival, Casa Sanremo) e ottenuto passaggi radiofonici e televisivi nazionali (Roxy Bar di Red Ronnie, Mezzogiorno in Famiglia RAI Due, RTL 102.5). Il primo album, Il Giardino di Rose (2011), dal sapore folk-pop, le è valso la stima di pubblico e addetti ai lavori. Un seguito che ha permesso a Chiara di sperimentare una fortunatissima campagna di crowdfunding per il suo secondo disco electro-pop La Differenza (2017).

Nell’autunno 2020 pubblica Disordine: quattro canzoni inedite di pop d’autore raccolte in un EP intimo ed elegante, registrato in chiave acustica nel suo home studio fra gli ulivi dell’entroterra ligure. Il 2021 darà alla luce due nuovi album: un disco di 12 cover d’autore, Homeplay vol.1 – Canzoni buone dal focolare di casa, e un nuovo album di inediti in lingua inglese, intitolato Ceanne McKee’s Wonderland and Tales, in uscita la prossima estate.