Il segretario provinciale della Cisl Claudio Bosio: «Aumento preoccupante di persone che vivono in stato di precarietà»

Sanremo. Il segretario generale della Cisl per le provincie di Imperia e Savona Claudio Bosio, ospite dei nostri studi, traccia un bilancio (preoccupato) delle ricadute economiche e sul mondo del lavoro della pandemia in corso, ma parla anche di acqua pubblica, alla luce dei recente ingresso di Amat in Rivieracqua, di sanità con particolare riguardo all’ospedale unico, trasporti e mobilità.

«E’una situazione molto difficile, è un periodo molto lungo che tocca il comparto turistico, commerciale, il Casinò di Sanremo, le agenzie di viaggi, il trasporto pubblico e privato. Le persone che vivono in stato di precarietà stanno aumentando. Parliamo soprattutto di microimprese, aziende a dimensione familiare. Penso ai bar, ai ristoranti che non possono programmare la loro attività con costi invariati. Alla fine della crisi pandemica, potremmo capire di più, ma siamo fortemente preoccupati, anche rispetto a una situazione ante crisi sanitaria, vedi le alluvioni che hanno coinvolto il basso Piemonte», sottolinea Bosio.

Claudio Bosio affronta anche le problematiche legate alla cessione da parte di Amaie del ramo elettrico.