Il Principato si prepara al Gran Premio, dal 23 febbraio al via all’installazione delle infrastrutture

Principato di Monaco. A partire dal 23 febbraio, nella zona portuale, prenderanno il via i lavori di installazione delle infrastrutture per il 78° Gran Premio di Formula 1, del 12° Grand Prix de Monaco Historique e del 4° Monaco E-Prix, in programma rispettivamente dal 20 al 23 maggio, dal 23 al 25 aprile e domenica 8 maggio.

Le operazioni di montaggio d’abitudine iniziano sette settimane prima delle prove delle gare automobilistiche, ma per l’occasione particolare, che vede tre Gran Premi disputarsi in un solo anno, sono state anticipate di quindici giorni.

Ad essere installate saranno le strutture necessarie per la sicurezza, per le televisioni e per l’accoglienza del pubblico con la rimozione dell’arredo pubblico ad opera del dipartimento di urbanistica.