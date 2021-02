Sanremo. La Basilicata comincia il suo viaggio in direzione Sanremo a sole tre settimane dal Festival di Sanremo. SanremoSol, format diretto dal lucano Giuseppe Grande, in onda da Sanremo proprio durante la settimana della kermesse, si trasforma in un vero e proprio programma televisivo.

Lo staff di SanremoSol, quasi interamente lucano, lavora senza sosta e con grande entusiasmo. Principale novità di questa sesta edizione, in programma dal 1 al 6 marzo, sarà la messa in onda di SanremoSol in tv sul canale nazionale 68 del digitale terrestre, e precisamente su Bom Channel, oltre che in streaming, sui social, e su altri media.

Foto 2 di 2



Tre le postazioni televisive: il balcone fronte Teatro Ariston, il Grand Hotel & Des Anglais, ed uno yacht ormeggiato vicino al centro città.

Giuseppe Grande ha pensato ad un programma televisivo fresco, dinamico, dove si alterneranno schetch, varietà, e momenti dedicati alla promozione e alla valorizzazione della musica, della moda, del patrimonio storico-artistico, dei luoghi della cultura, e dell’enogastronomia della Basilicata e a raccontarla saranno gli studenti delle scuole lucane, cuore pulsante della trasmissione.