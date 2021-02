Il dianese Niccolò Bonifazio inizia il 2021 con il Tour de la Provence

Diano Marina. Niccolò Bonifazio parteciperà al Tour de la Provence, in programma da giovedì 11 a domenica 14 febbraio. Lo annuncia sui social il ciclista dianese.

Bonifazio, che corre per il team Total Direct Energie, dovrà affrontare quattro frazioni da Aubagne a Salon de Provence, per un totale di 667 chilometri fino all’arrivo in quota sul Mont Ventoux.

La gara prenderà il via domani con la prima tappa da Aubagne a Six-Fours-les-Plages (179,3 km), venerdì 12 febbraio ci sarà la seconda tappa da Cassis a Manosque (170,6 km), mentre sabato 13 febbraio la terza tappa sarà da Istres a Mont Ventoux/Chalet Reynard (153,9 km). E' caratterizzata da due dolci ascese, il Col de Lauris e il Col du Pointu, entrambi di terza categoria, e poi da una veloce rincorsa verso il ‘Gigante della Provenza’, il Mont Ventoux. L'ultima tappa, la quarta, sarà domenica 14 febbraio da Avignone a Salon-de-Provence (163,2 km). Una nuova sfida, la prima del 2021, attende perciò il giovane ciclista dianese.

