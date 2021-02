Il bordigotto Oliviero Troia va in Spagna per la Clasica de Almeria

Bordighera. Nuovo impegno per il bordigotto Oliviero Troia, che corre per l’Uae Team Emirates: domenica 14 febbraio affronterà la Clasica de Almeria.

Dopo aver partecipato al Grand Prix Cycliste La Marseillaise, Olly andrà in Spagna. La linea di partenza della corsa, che aprirà la grande campagna di classiche in Europa, quest’anno è stata spostata nella città di Puebla de Vícar, il percorso però non ha subito variazioni significative.

Insieme ai suoi compagni (Fernando Gaviria, Marco Marcato, Sebastian Molano, Ivo Oliveira, Rui Oliveira e Maximiliano Richeze), diretti dal team manager Joxean Matxin Fernandez e dal direttore sportivo Simone Pedrazzini, il ciclista bordigotto si metterà alla prova con la sua seconda sfida del 2021.