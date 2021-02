Grafica modernizzata e sicurezza rafforzata, in arrivo il nuovo passaporto monegasco

Principato di Monaco. Dal 1° marzo entrerà in servizio il nuovo passaporto monegasco, caratterizzato da una grafica modernizzata e da una sicurezza rafforzata rispetto alla precedente versione.

Modalità di rilascio e funzionalità resteranno invariate, ma per le persone maggiorenni gli anni di validità del documento sono stati raddoppiati e portati a dieci, per un costo di 90 euro; un aumento dunque del 50%.

Per i minorenni non sono previsti cambiamenti: per i bambini sotto i 3 anni resta valido per tre anni con un costo di 30 euro, mentre per gli under 18 ha validità di 5 anni e un prezzo di 60 euro.

I passaporti in corso di validità resteranno utilizzabili fino alla data di scadenza. Tra i 22 e il 26 febbraio incluso, salvo circostanze eccezionali, le richieste di passaporto non potranno essere soddisfatte per via della messa in servizio del nuovo sistema. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Passaporti, Segreteria Generale del Governo, al numero di telefono 98 82 98 o alla mail sgg@gouv.mc.