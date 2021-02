Giornata di raccolta del Farmaco, le farmacie dell’Imperiese che aderiscono all’iniziativa

Imperia. La GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco, anche quest’anno, si farà da martedì 9 a lunedì 15 febbraio.

Si farà per (almeno) due buone ragioni:

ce n’è bisogno come non mai. La crisi economica innescata dalla pandemia ha impoverito tante persone e gravato su chi povero lo era già;

ci attendono ancora tempi duri. Perché l’ultima parola non sia dettata dallo sconforto, ma dalla speranza, c’è bisogno di esempi di grande umanità.

Durerà una settimana, da martedì 9 a lunedì 15 febbraio 2021. Come sempre, ai clienti delle farmacie sarà proposto di donare un medicinale per le realtà assistenziali che si prendono cura degli indigenti.

Queste le farmacie aderenti:

– Imperia: Gentile di via Felice Cascione 27

– Riva Ligure: Nuvoloni

– Arma: Revelli

– Taggia: Zagoreo

– Sanremo: San Martino, Calvi, Panizzi e Nola

– Bordighera: Centrale

– Ventimiglia: Quaglia

Di seguito gli enti che beneficeranno dei farmaci per i loro assistiti:

– Caritas Intemelia

– Centro Ascolto Caritas Sanremo

– Medici Cattolici Italiani

– Centro Aiuto alla Vita

– FHM Italia Onlus (del dott. Roberto Ravera)

– Società San Vincenzo De Paoli, Imperia.

«È necessario farla perché ce n’è bisogno: almeno 434.000 persone non si possono curare per ragioni economiche. E perché, ora come rare volte nella storia contemporanea, affinché la speranza abbia la meglio, servono esempi e gesti di gratuità. Per questo, invitiamo chi può a fare la propria parte. Andiamo in farmacia; andiamoci apposta a donare un farmaco per chi ha bisogno. perché nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi» – dicono gli organizzatori.