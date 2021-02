Taggia. Sono almeno cinque i locali danneggiati e derubati nella notte: quattro dei quali ad Arma di Taggia e uno a Bussana di Sanremo. Il modus operandi è sempre lo stesso e questo fa pensare alla mano di un unico ladro che, in una notte di ordinaria follia ha spaccato le vetrine delle attività commerciali, tra cui quattro bar (oltre a un negozio di vestiti per bambini) che proprio oggi, con l’entrata nell’area gialla, potevano ricominciare a lavorare, aprendo le porte dei locali agli avventori.

«Hanno sfondato una vetrata e me ne sono accorta stamattina all’orario di apertura – dichiara Marinella Furlan, titolare del Green Bar, di via Stazione a Taggia – Già l’anno scorso mi avevano rubato nel locale. All’epoca si erano presi la cassetta con le mance, questa volta, invece, si sono accontentati di tre bottiglie: effettivamente c’era ben poco». Sul fatto che i ladri si possano rintracciare con le telecamere, dice: «Ci credo ben poco, visto che si travisano il volto con cappelli o cappucci».

«Mi hanno spaccato la vetrata e sono entrati portandosi via circa 500 euro che erano in cassa», afferma la titolare del bar “Il Muretto” di via Colombo, Geanina Elena Simion . «La vetrata danneggiata è molto grossa e non so quanto mi costerà ripararla. Oggi che finalmente si poteva lavorare e c’è pure il mercato, mi sono ritrovata questa sorpresa».

Già nei giorni scorsi, sempre ad Arma di Taggia, ignoti erano entrati in alcuni locali, dopo aver danneggiato le porte di ingresso. Si trattava, in quel caso, di episodi isolati a differenza di quanto accaduto la scorsa notte.

Sui furti indagano i carabinieri.