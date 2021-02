Fulvio Fellegara (Cgil): «Proroga del blocco dei licenziamenti o in provincia di Imperia sarà emergenza sociale»

Sanremo. Focus sul mondo del lavoro nei nostri studi in tempi di pandemia sanitaria ed economica con il segretario provinciale e neo eletto nella nuova segreteria regionale della Cgil, Fulvio Fellegara.

Dati estremamente negativi quelli illustrati da Fellegara in merito all’occupazione nella nostra provincia a causa delle conseguenze del covid 19 ma non solo e non solo. «I risvolti negativi, soprattutto sul comparto turistico e ricettivo potrebbero essere ancora più pesanti se non venisse prorogato il blocco dei licenziamenti», sottolinea il segretario provinciale della Cgil.

Secondo Fulvio Fellegara il rilancio passa da un Piano per le infrastrutture per cercare di rompere l’isolamento di cui l’Imperiese soffre.