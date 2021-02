Frana sulla provinciale a Soldano, chiusa strada per Perinaldo

Soldano. E’ stata temporaneamente chiusa, a seguito di una frana, la strada provinciale che conduce a Perinaldo. Lo smottamento si è verificato stamane a causa delle insistenti piogge delle ultime ore, poco dopo l’abitato di Soldano. Sul posto sono presenti il sindaco del piccolo Comune della val Verbone, Isio Cassini, insieme ai tecnici del Comune e della Provincia, intervenuti dopo i vigili del fuoco.

E’ in corso un sopralluogo per la messa in sicurezza della parete. La strada potrebbe riaprire a senso unico alternato nel pomeriggio.