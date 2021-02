Santo Stefano al Mare. «E’ una situazione in divenire che noi Comune, Asl e Punto Service stiamo monitorando tutti insieme per cercare di capire. Nel frattempo abbiamo messo in sicurezza secondo i protocolli tutte le persone, però, sicuramente devono essere fatte altre analisi e altre valutazioni tutti insieme».

Lo dichiara il sindaco di Santo Stefano al Mare Marcello Pallini, impegnato, insieme alle autorità sanitarie, la Punto Service, la cooperativa che gestisce la casa di riposo comunale “D’Albertis” dove si sarebbe (il condizionale è d’obbligo in questo caso) sviluppato un focolaio di Covid -19 tra gli ospiti, a mettere in sicurezza la struttura ma anche a cercare di capire costa stia succedendo. Parte degli anziani, infatti, in un primo momento sono risultati positivi al tampone molecolare, poi tutti negativi con quello rapido.

«La situazione è in divenire, dai tamponi molecolari eseguiti il 1° febbraio sono risultate positive 13 persone, alcune di queste avevano già contratto il virus alcuni mesi fa e quindi ieri sera sono stati rifatti i tamponi, ma a questo punto quelli rapidi e tutte queste persone sono risultate negative», spiega Pallini.

A seguito di tampone molecolare i 13 pazienti sono risultati positivi, 5 dipendenti e 8 ospiti. 10 di loro avevano già fatto il Covid. Il tampone sarà ripetuto tra 5 giorni.

(foto e video Christian Flammia)